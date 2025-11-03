La DC sta dando a Superman, Batman, Wonder Woman e altri aggiornamenti punk rock
Come parte delle copertine alternative che faranno il loro arrivo nel 2026.
DC Comics ha annunciato una lista di nuove cover alternative punk rock per alcuni dei suoi prossimi numeri. In arrivo a partire da gennaio 2026, ci saranno sei opzioni alternative in programma e ognuna darà ad alcuni personaggi famosi una rivisitazione punk rock.
In totale, possiamo aspettarci che Action Comics #1094, Superman #34, Superman Unlimited #9, Supergirl #9, Batman/Superman: World's Finest #47 e Justice League Unlimited #15 ottengano ciascuno copertine alternative, e come esempio di come cambiano l'aspetto degli eroi leggendari della DC, dai un'occhiata a due opzioni qui sotto che reinventano Superman, Batman, Wonder Woman e Supergirl.
Parlando di questa iniziativa, DC spiega: "Dalle spille da balia agli slogan in stile zine, queste copertine dei fumetti incanalano l'energia grezza, lo spirito fai-da-te e l'etica anti-establishment del punk rock, il tutto celebrando il potere duraturo di Superman, Supergirl e dei loro alleati di alzarsi in piedi, parlare e combattere per ciò che è giusto. La gentilezza è il nuovo punk rock!"