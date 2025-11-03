La DC sta dando a Superman, Batman, Wonder Woman e altri aggiornamenti punk rock

HQ

DC Comics ha annunciato una lista di nuove cover alternative punk rock per alcuni dei suoi prossimi numeri. In arrivo a partire da gennaio 2026, ci saranno sei opzioni alternative in programma e ognuna darà ad alcuni personaggi famosi una rivisitazione punk rock.

In totale, possiamo aspettarci che Action Comics #1094, Superman #34, Superman Unlimited #9, Supergirl #9, Batman/Superman: World's Finest #47 e Justice League Unlimited #15 ottengano ciascuno copertine alternative, e come esempio di come cambiano l'aspetto degli eroi leggendari della DC, dai un'occhiata a due opzioni qui sotto che reinventano Superman, Batman, Wonder Woman e Supergirl.

Parlando di questa iniziativa, DC spiega: "Dalle spille da balia agli slogan in stile zine, queste copertine dei fumetti incanalano l'energia grezza, lo spirito fai-da-te e l'etica anti-establishment del punk rock, il tutto celebrando il potere duraturo di Superman, Supergirl e dei loro alleati di alzarsi in piedi, parlare e combattere per ciò che è giusto. La gentilezza è il nuovo punk rock!"

