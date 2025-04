La fine è vicina: Baldur's Gate 3 Patch 8 esce domani 15 aprile

HQ

Ogni storia deve avere un finale, anche se non tutti potrebbero essere pronti per questo. Larian ha lavorato a Baldur's Gate 3 per quasi un decennio e ha già anticipato che la patch 8 sarebbe stata quasi certamente l'ultimo importante aggiornamento dei contenuti prima che lo studio spostasse il team rimanente nei loro due sviluppi in corso, di cui ancora non siamo a conoscenza. La patch 8 è in lavorazione da gennaio e ora sappiamo che verrà lanciata ufficialmente domani, 15 aprile, per le versioni PC, Xbox Series e PS5.

La patch 8 include, oltre a nuove opzioni di dialogo, dodici nuove sottoclassi (una per ogni classe di gioco), oltre alla tanto attesa modalità foto e al cross-play multipiattaforma. Per raccontarci tutto sulle nuove funzionalità, mercoledì 16 aprile 2025 alle 14:00 BST/15:00 CEST ci sarà un evento in streaming degli sviluppatori su Twitch in cui approfondiranno tutti i contenuti inclusi.

E dopo... Questo sarà tutto. Baldur's Gate 3 sarà ufficialmente completo, dopo quasi due anni di aggiornamenti e nuovi contenuti gratuiti per uno dei migliori RPG di sempre. E dovremo solo tornare a Faerun per continuare a esplorare nuovi personaggi, storie con i nostri amici su altre piattaforme. E anche, per guardare avanti a ciò che accadrà da questo team di sviluppo che ora ha aspettative più alte che mai.