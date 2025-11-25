La fuga rivela che Pac-Man si unirà a Sonic Racing: Crossworlds a gennaio

HQ

Sonic Racing: Crossworlds ha già una lista piuttosto impressionante di piloti ospiti direttamente da Sega, come Joker, Hatsune Miku e Ichiban Kasuga, e proprio dietro l'angolo ci sono AiAi (da Super Monkey Ball ) e il demone dei sogni Nights.

Oltre a questi, abbiamo personaggi di aziende esterne, con cui possiamo già giocare con Alex, Steve e Creeper di Minecraft, oltre a SpongeBob SquarePants e Patrick Star. Sappiamo anche che i Ninja Turtles sono in arrivo, così come Mega Man e Pac-Man.

In precedenza, Sega aveva solo detto che quest'ultima sarebbe arrivata all'inizio del 2026, ma ora diversi utenti hanno notato che nel gioco è apparsa improvvisamente un'immagine che mostra una statua gigante di Pac-Man, completa di un Pac-Man su un kart che passa e saluta la telecamera. È ovvio che questo è collegato al DLC Pac-Man, cosa ulteriormente confermata dal fatto che dice che arriverà a gennaio.

Tuttavia, sembra essere un errore umano che ha causato l'apparizione dell'immagine, poiché in cima all'immagine è indicato che è stata presa da "course_name_1502." Probabilmente è stata pubblicata un po' troppo presto e probabilmente scomparirà presto. Tuttavia, tutti gli indizi suggeriscono che potremo giocare con la mascotte classica di Bandai Namco già da gennaio.