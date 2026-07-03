La Germania assume una posizione dura sull'assenteismo: niente congedo per malattia senza certificato medico il primo giorno

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Il congedo per malattia è un diritto di lavoro applicato più o meno uniformemente in tutta Europa, ma come in qualsiasi sistema complesso, ci sono delle ambiguità e ci saranno anche persone che ne approfittano. Fino ad ora in Germania, se un giorno ti svegliavi con la febbre e non riuscivi ad alzarti dal letto, bastava dare un preavviso telefonico per ottenere il congedo per malattia. Ma non sarà più così.

Lo stesso cancelliere tedesco Merz ha dovuto comparire in televisione per confermare che, da oggi, il congedo per malattia richiesto telefonicamente è sospeso in Germania. Per ottenere il congedo per malattia, avrai bisogno di un certificato medico ufficiale il giorno stesso in cui ti ammali.

La misura è severa e presumibilmente non prevede alcune gravi contingenze che potrebbero sorgere, ma c'è un motivo: Merz afferma quanto segue: "Sappiamo che questa è una decisione difficile. Ma non possiamo più permetterci questo svantaggio competitivo causato da lunghe assenze dal lavoro."

Solo a Berlino, ci sono 50.000 dipendenti del settore pubblico, che nel 2025 hanno preso in media 37 giorni di malattia, rispetto a una media di 22 giorni per l'intera popolazione tedesca. Questi dati sono ben superiori a quelli di altri paesi dell'area economica europea.

Il cambiamento ha suscitato forti critiche a livello nazionale. Markus Blumenthal-Beier, presidente dell'Associazione Tedesca dei Medici di Base, ha descritto il cambiamento come "assolutamente catastrofico" a causa del suo potenziale di sovraccarico del sistema sanitario, come riportato da Clash Report.

Accanto a queste misure, sono state presentate altre proposte di riduzione dei costi, come una riduzione dell'8 per cento del personale federale per facilitare la digitalizzazione, e le previsioni di crescita saranno anch'esse riviste al ribasso dallo 0,8 per cento allo 0,5 per cento.