La nuova serie del creatore di Breaking Bad Pluribus ottiene il primo teaser

Il creatore di Breaking Bad, Vince Gilligan, si sta allontanando dal mondo della metanfetamina e degli avvocati loschi e lo sta scambiando con uno in cui tutti sono felici il più possibile. Tranne una persona, che rimane la persona più infelice della Terra.

Questa è l'impostazione di Pluribus, una nuova serie di Vince Gilligan con protagonista Rhea Seehorn di Better Call Saul. Il teaser trailer della serie Apple TV+ è stato recentemente rilasciato e inizia con il personaggio di Seehorn che prende il telefono.

Una voce amichevole risponde e le dice che, nonostante una recente confusione nella sua vita, tutto andrà bene. Le vengono offerti cibo e medicine per aiutarla a sentirsi felice, ma è in missione per abbattere questa gioia improvvisa da cui il mondo è sopraffatto. Dato che sembra che letteralmente tutti sulla Terra siano contro di lei, dovremo vedere come riuscirà a combattere la felicità quando Pluribus arriverà il 7 novembre.