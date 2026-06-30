La produzione della terza stagione di One Piece è ufficialmente conclusa

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Sembra che il ritorno di Straw Hat Pirates su Netflix nel 2027 sia molto plausibile. Netflix ha rivelato che la produzione della terza stagione della serie live-action One Piece si è ufficialmente conclusa, il che significa che ora si possono iniziare i lavori sulla fase di sviluppo post-produzione, tutto in vista della prima in una data ancora da decidere nel futuro.

Queste informazioni sono state trasmesse insieme a una nuova immagine dal set, che mostra il cast davanti a un murale di Sir Crocodile, che si riferisce all'antagonista anticipato durante tutta la seconda stagione e con cui il gruppo si sfiderà in questo prossimo capitolo che racconta l'arco di Alabasta, con la stagione più ampia conosciuta come La Battaglia per Alabasta.

Una sinossi è stata condivisa anche a riguardo tramite Netflix Tudum, che aggiunge: "Dopo aver accettato di aiutare la principessa Vivi alla fine della seconda stagione, Luffy e l'equipaggio del Cappello di Paglia affrontano una guerra imminente nel regno desertico di Alabasta, la patria di Vivi.

"Nella terza stagione, una ribellione "minaccia di lacerare la nazione, alimentata segretamente da uno dei Sette Signori della Guerra del Mare, il spietato Sir Crocodile, e dal suo sindacato sotterraneo Baroque Works, che cercano di conquistare Alabasta per sé," recita il sinopzio. "In una stagione definita da legami indissolubili e scelte impossibili, i Cappello di Paglia devono affrontare una guerra civile imminente e un potente signore della guerra per salvare il regno di Vivi prima che crolli nella sabbia.

"Nuovi nemici formidabili e mondi nuovi di zecca ti aspettano in questo prossimo capitolo, in cui la posta in gioco è la più alta di sempre."

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti mentre ci avviciniamo al ritorno di One Piece nel 2027.