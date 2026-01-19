La sede dello sviluppatore di GTA VI, Rockstar North, ha chiuso dopo un sospetto incidente

HQ

Le cose si sono riscaldate a Rockstar North a Edimburgo, dove un'esplosione ha scosso l'edificio dell'azienda più presto oggi. La sede è stata delimitata, e The Mirror riporta che potrebbe essere stata un '"esplosione in una sala caldaie", anche se nulla è stato ufficialmente confermato.

Speriamo, e molto probabilmente, che non si tratti di un atto criminale, e incrociamo le dita affinché nessuno sia rimasto ferito e che il lavoro sul gioco più atteso al mondo (forse di sempre?) possa continuare. Stiamo parlando, ovviamente, di Grand Theft Auto VI, che uscirà a novembre, e non vogliamo ulteriori ritardi.