La serie Danganronpa supera i 10 milioni di copie vendute

Il 25 novembre 2010 Spike Chunsoft ha pubblicato un titolo piuttosto unico per PSP chiamato Danganronpa: Trigger Happy Havoc, una visual novel gialla in cui un gruppo di studenti è intrappolato in una scuola e costretto a partecipare a un gioco mortale. Per fuggire, devono commettere omicidi e ingannare gli altri durante processi pieni di indagini, logica e colpi di scena psicologici. Follia assoluta e coraggio creativo sfrenato da cui molti hanno poi tratto cosa.

Da allora, sono stati pubblicati altri cinque titoli di Danganronpa (tre titoli principali e due spin-off), oltre a espansarsi in altri formati come light novel, manga, una serie anime e molto merchandising. Un nuovo capitolo, Danganronpa 2x2, arriverà su PC e console il prossimo anno con un margine di successo, poiché lo studio e l'editore confermano ora che la serie ha venduto un totale di oltre 10 milioni di copie nei suoi 15 anni di esistenza.

Niente male, vero? E sembra che Danganropa 2x2 non sarà nemmeno la fine, dato che Spike Chunsoft promette di "continuare a elevare il franchise Danganronpa con una varietà di prodotti e iniziative."

