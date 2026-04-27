La serie Far Cry di Noah Hawley non adatterà nessuno dei giochi

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Noah Hawley è molto impegnato in questo momento. Attualmente sta lavorando alla seconda stagione di Alien: Earth, ha anche la sua serie Far Cry di cui sarà co-showrunner, mentre dirige i primi due episodi. Sembra che Hawley voglia che l'adattamento televisivo di Far Cry segua la stessa strada di Fallout, cioè non adatta un gioco in particolare, ma ci offre una visione più profonda del mondo.

"Non sto adattando specificamente nessuno dei giochi che hanno pubblicato," ha detto Hawley a Deadline. Ha spiegato che preferirebbe "dialogare" con il franchise, come ha fatto con Alien e altre grandi trasposizioni di franchise. "Possiamo avere una conversazione più ampia sui punti di forza e di debolezza dell'adattamento di videogiochi proprio perché i giochi sono costruiti in modo da non creare il miglior dramma," ha proseguito.

"Quando giochi a un videogioco, avanzi davvero solo nella sezione di gameplay, e poi ci sono queste cutscene che puoi saltare, quindi quando adatti quei giochi devi essere consapevole che questo rende il dramma umano un po' irrilevante per la trama. Questa è la morte per uno show," ha detto Hawley.

Chiunque abbia amato una buona storia in un videogioco ti dirà che non ha mai saltato una cutscene e che quelle sezioni sono dove il dramma è al suo massimo momento. Tuttavia, resta vero che ci sono differenze nel modo in cui TV e videogiochi raccontano le loro storie, e quindi forse è meglio che la serie Far Cry non segua una sola storia.