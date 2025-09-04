La sollevata Naomi Osaka raggiunge la semifinale del Grande Slam per la prima volta da quando era mamma

HQ

Naomi Osaka ha sconfitto Karolína Muchová 4-6, 6(3)-7(7) e ha raggiunto una semifinale del Grande Slam per la prima volta dal 2021, quando ha vinto l'ultima volta gli Australian Open. È anche la sua prima semifinale del Grande Slam da quando era mamma, quando ha dato alla luce sua figlia Shai nel 2023. Dopo un anno fuori dal circuito WTA, Osaka ha dovuto prendere parte a tornei senza teste di serie.

Questo US Open è stato il primo torneo testa di serie per lei (testa di serie 23 quando è salita fino a raggiungere il numero 24 del mondo), e abbiamo visto Osaka più dominante dell'anno (ha anche raggiunto la finale del Canadian Open a luglio). Quest'estate l'ha sicuramente lasciata più sollevata, poiché ha ammesso dopo la partita che sentiva che "c'era qualcosa che non andava qui" o che non stava facendo abbastanza bene perché vedeva altre giocatrici tornare al tennis dopo le loro gravidanze e facevano meglio di lei.

"So che Belinda [Bencic] ha fatto le semifinali di Wimbledon, quindi mi sentivo davvero come se stessi perdendo una gara in un modo strano. Quindi sì, questo era nella mia mente, ma ora sono qui e mi sento come se mi fosse stato tolto un peso dalle spalle."

Questa vittoria significa anche che Osaka ha vinto tutti e cinque i suoi quarti di finale del Grande Slam. Affronterà Amanda Anisimova venerdì alle 2:10, 1:10. Un'ora prima, Aryna Sabalenka e Jessica Pegula si contenderanno l'altro biglietto per la finale degli US Open di sabato.