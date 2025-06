La spina dorsale della comunità di Halo si è appena spezzata - E potrebbe non riprendersi

HQ

Se eri in giro quando Bungie ha lanciato Halo 3 nel 2007, senza dubbio conosci la modalità Forge che è stata introdotta all'epoca, che consente ai giocatori di modificare le proprie mappe. Non è stato fino ad Halo: Reach che la modalità è davvero decollata, e mentre c'è molto da criticare per 343 Industries (ora Halo Studios) dopo aver ereditato il franchise quando Bungie è passata a Destiny, la modalità Forge è stata a dir poco brillante in Halo 5: Guardians e Halo Infinite - dopo aver fallito in Halo 4 e Halo 2: Anniversario.

Dopo che 343 Industries ha perso circa la metà del suo personale, incluso l'intero team di leadership, e Pierre Hintze ha preso il sopravvento per tracciare un nuovo corso in avanti, lo studio è stato rinominato Halo Studios. Allo stesso tempo, hanno abbandonato il vecchio motore Blam di Bungie a favore di Unreal Engine e sono in gran parte passati da Halo Infinite per concentrarsi sui titoli futuri.

Di conseguenza, Halo Infinite è stato mantenuto in vita in larga misura dalla sua community e dai suoi fan, specialmente quelli che hanno creato numerose mappe Forge impressionanti. Halo Studios ha reso possibile giocare a molte di queste creazioni in matchmaking. Ma ora sta volgendo al termine, poiché il team più noto di Forge, The Forge Falcons, si sente sfruttato da Halo Studios e afferma di non aver ricevuto alcun compenso o ringraziamento. Hanno scritto quanto segue su X:

"I nostri sentimenti riguardo ad Halo & Forge. Ho visto alcune discussioni su questo di recente, quindi, partendo dall'ovvio, non c'è motivo per cui i falsari non dovrebbero ancora ricevere un risarcimento significativo.

Nessuno di noi ha mai iniziato a fare cose nella speranza di essere ricompensato e non se lo sarebbe mai aspettato, e per quanto ne sappiamo, non c'è stato un solo falsario nella comunità. Ma vedere il tuo lavoro utilizzato nel materiale promozionale di un gioco, appiccicato dappertutto nel gioco e presentato nel matchmaking, non ricevere nemmeno un semplice ringraziamento sincero o qualsiasi cosa che ci faccia sentire apprezzati al di là degli eventi di marketing per il gioco, è solo una strana sensazione.

Il rapporto di Halo Studios con i suoi fan è, per usare un eufemismo, gelido in questo momento. Anche Digsite, il team responsabile della scoperta e del ripristino di tonnellate di vecchi contenuti dell'era Bungie per The Master Chief Collection che non sono mai stati pubblicati, ne ha avuto abbastanza, sentendosi sfruttato allo stesso modo nelle stesse condizioni.

I Forge Falcons hanno promesso di rilasciare un'ultima mappa di Forge entro la fine dell'anno, ma dopo di che hanno finito. Stanno invece passando a Fortnite. Anche molti altri creatori di Forge hanno detto che si stanno allontanando, segnando un vero colpo sia per Halo Studios che per i fan. Dopotutto, sono stati proprio questi membri della comunità che hanno fatto di più per mantenere in vita Halo Infinite mentre aspettiamo il prossimo grande gioco, e ora lo stanno lasciando completamente alle spalle.