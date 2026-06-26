La star di TikTok rischia la pena di morte se condannata per l'omicidio del fidanzato a Dubai
Lei nega le accuse, insistendo di aver agito per legittima difesa, mentre il caso di grande rilievo continua ad attirare ampio attenzione online.
La star britannica di TikTok Brooke George ora è accusata di aver ucciso il suo fidanzato a Dubai. Secondo le leggi del paese, ciò potrebbe comportare la pena di morte se viene condannata per omicidio.
George nega le accuse e sostiene che lei abbia usato il coltello per legittima difesa. Secondo i rapporti, il rapporto tra lei e il suo fidanzato era diventato sempre più violento e controllante durante il loro soggiorno nel paese, e l'organizzazione Detenued in Dubai sostiene inoltre che a George sia stata negata la rappresentanza legale e maltrattata durante la custodia.
Non sorprende che il caso abbia attirato molta attenzione su TikTok, dove George ha quasi 100.000 follower, e il Foreign Office britannico ha confermato di fornire supporto consolare a lei e alla sua famiglia finché i procedimenti legali continueranno a Dubai.