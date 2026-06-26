La star di TikTok rischia la pena di morte se condannata per l'omicidio del fidanzato a Dubai

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La star britannica di TikTok Brooke George ora è accusata di aver ucciso il suo fidanzato a Dubai. Secondo le leggi del paese, ciò potrebbe comportare la pena di morte se viene condannata per omicidio.

George nega le accuse e sostiene che lei abbia usato il coltello per legittima difesa. Secondo i rapporti, il rapporto tra lei e il suo fidanzato era diventato sempre più violento e controllante durante il loro soggiorno nel paese, e l'organizzazione Detenued in Dubai sostiene inoltre che a George sia stata negata la rappresentanza legale e maltrattata durante la custodia.

Non sorprende che il caso abbia attirato molta attenzione su TikTok, dove George ha quasi 100.000 follower, e il Foreign Office britannico ha confermato di fornire supporto consolare a lei e alla sua famiglia finché i procedimenti legali continueranno a Dubai.