L'adattamento One Piece di Netflix perde uno showrunner

Matt Owens, co-showrunner dell'adattamento di Netflix One Piece, si sta allontanando da una vita di pirateria e ha deciso di concentrarsi sulla sua salute mentale. Lo show, che ha debuttato nel 2023, guarda avanti all'uscita della sua seconda stagione entro la fine dell'anno, ma sembra che quando arriverà il momento di guardare oltre, Owens non sarà in giro.

Almeno per un po'. Secondo un post sulla pagina Instagram di Owens, ha scritto che si sarebbe preso una pausa. "Gli ultimi 6 anni di lavoro sul live action One Piece sono stati un viaggio che mi ha cambiato la vita", inizia il post. "Un sogno che si avvera. È stato anche MOLTO. Quindi sto uscendo da Going Merry per prendermi una pausa e concentrarmi su me stesso e sulla mia salute mentale. Grazie mille a Oda, Shueisha, Tomorrow Studios, Netflix e a tutto il cast e la troupe per la fiducia, la collaborazione e il duro lavoro. Per ora ho intenzione di prendere fiato, fare un po' di terapia, cercare di salire di grado in Marvel Rivals e tornare riposato per le nuove avventure che mi aspettano. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto. A presto!"

Anche se sembra che non avremo l'influenza di Owens sullo show per il prossimo futuro, sembra esserci la possibilità che torni. Con più di 1000 capitoli manga ed episodi anime da adattare, è probabile che Netflix continuerà a realizzare questo spettacolo per gli anni a venire, il che significa che Owens potrebbe tornare in un secondo momento.