L'aggiornamento 2.3 di Cyberpunk 2077 è stato ritardato

CD Projekt Red non riesce a smettere di aggiornare Cyberpunk 2077. Il gioco, che presumibilmente sarà completato dopo l'espansione Phantom Liberty, ha ricevuto un supporto costante nel corso degli anni, tanto che sono ancora in programma grandi aggiornamenti, con il prossimo originariamente previsto per venerdì.

Non sarà più così, poiché lo sviluppatore polacco rivela che Update 2.3 è stato ritardato e ora arriverà più tardi del previsto. Il motivo esatto del ritardo non è stato menzionato, ma ci è stato detto che è perché CDPR ha bisogno di "un po' più di tempo per assicurarsi che ne siamo soddisfatti".

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dall'aggiornamento, è impostato per avere all'incirca le stesse dimensioni di Update 2.2, il che significa che dovrebbero esserci molte modifiche, aggiustamenti, correzioni e bug risolti.