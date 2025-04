Lanterns è descritto come "Vero detective nello spazio"

HQ

Umorismo, mistero e magia: un vero detective nello spazio. Questo è più o meno il modo in cui viene descritta la prossima serie ad alto budget della HBO Lanterns. Lo spettacolo segue Hal Jordan e John Stewart, due poliziotti intergalattici che vengono trascinati in un oscuro mistero mentre indagano su un omicidio nel cuore dell'America.

Il regista della serie, James Hawes, cerca di essere un po' più sfumato nei suoi paragoni, ma ammette che ci sono chiari parallelismi tra il suo show e il dramma poliziesco della HBO True Detective. In un'intervista con The Hollywood Reporter, Hawes ha dichiarato:

"Il tono parlato, sembra e si sente radicato. Incontri due ragazzi, ma c'è un'arguzia e una commedia che non ti aspetteresti in True Detective. È, per molti versi, una struttura di buddy cop con viaggi nel tempo della storia, avanti e indietro, che è davvero sofisticata. Chris Mundy ha fatto un lavoro straordinario con il team, e quindi penso che il paragone con True Detective sia valido".

Hawes dice anche di aver trovato molta ispirazione in Fargo e Non è un paese per vecchi.

"La gente continuerà a dire: 'Di cosa stavi parlando?' in una certa misura, ma porterei anche Non è un paese per vecchi, Fargo e cose che hanno quel cuore americano. C'è un umorismo ironico, e quindi c'è sicuramente più arguzia e umorismo di quanto non ci sia in True Detective".

Sembra tutto un'affascinante miscela di dramma, commedia e lotta al crimine intergalattico. Sarà emozionante vedere come riusciranno a legare tutto questo insieme in modo elegante e coerente.

Quindi, quali sono le tue aspettative per Lanterns ? Sei entusiasta per la serie?