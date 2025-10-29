Lanterns è "tanto uno spettacolo di poliziotti che uno spettacolo di supereroi", secondo lo showrunner

HQ

Ora che Superman ha dato il via al DCU live-action, le porte sono pronte ad aprirsi e presto vedremo molto dell'universo dei supereroi di James Gunn e Peter Safran. Il prossimo progetto in cima alla lista è la serie TV Lanterns, che risolverà il problema di quale Lanterna Verde vedremo sullo schermo dandoci sia Hal Jordan (Kyle Chandler) che John Stewart (Aaron Pierre). Inoltre, c'è Guy Gardener (Nathan Fillion).

Parlando con Men's Health dello show, lo showrunner Chris Mundy ha detto che Lanterns è "tanto uno show poliziesco quanto uno show di supereroi". Ha anche descritto come John Stewart e Hal Jordan potrebbero trovarsi in disaccordo nel corso della stagione. "Il nostro show è in molti modi incentrato sulla sostituzione: quando qualcuno dovrebbe farsi da parte e quando è il momento per la prossima persona di prendere le redini?" Ha detto Mundy.

"Quel tira e molla tra questi due personaggi è davvero importante. Gran parte del potere che John ha sta nel non abboccare, capendo che perdi il tuo potere se stai urlando e urlando. Questo è ciò che stiamo cercando di trasmettere: sa di appartenere, quindi non deve compensare eccessivamente".

Pierre ha anche commentato l'importanza di interpretare Stewart, dicendo " per me, il personaggio irradia forza e forza d'animo. Quella fame di essere la versione migliore di te stesso, che ti rende anche responsabile quando non lo sei".

Speriamo che questa rappresentazione live-action del GreenLanterns possa essere migliore del tanto criticato flop di Ryan Reynolds del 2011. Non esattamente uno standard elevato stabilito da quel film, ma comunque qualcosa a cui puntare.