Lanterns la finestra di rilascio sembra essere stata spostata da "inizio 2026"

Abbiamo segnalato più volte Lanterns , che è la prossima grande serie TV di DCU. È stato girato ed è attualmente in post-produzione per il montaggio e l'aggiunta di FX e altri elementi.

Il piano era di rilasciarlo all'inizio del 2026, ma a quanto pare potrebbe non essere così. Nell'ultima newsletter di The Hollywood Reporter, abbiamo trovato questo commento sull'episodio finale di Peacemaker: Stagione 2: "Il finale segnerà l'ultimo del Gunn-verse che vedremo fino a Supergirl di giugno".

Dal momento che Supergirl uscirà a giugno del prossimo anno, ciò contraddice l'informazione secondo cui Lanterns sarà lanciato all'inizio del 2026 e Green Lanterns Podcast ha reagito a questo. Hanno contattato The Hollywood Reporter, che ha affermato che l'informazione è corretta. Questo non è lo stesso di un annuncio ufficiale del capo del film DC James Gunn, che è rimasto in silenzio sulla questione, il che potrebbe indicare che il ritardo è reale.

Pertanto, Lanterns non sembra essere rilasciato prima di Supergirl e quindi arriverà a luglio al più presto, ma più probabilmente nell'autunno del 2026. La serie è stata descritta come "True Detective in space" e ruota attorno agli eroi Hal Jordan (interpretato da Kyle Chandler) e John Stewart (interpretato da Aaron Pierre). Inoltre, è stata confermata l'apparizione del beniamino dei fan Guy Gardner (interpretato da Nathan Fillion, che ha fatto colpo nello stesso ruolo in Superman).

Supergirl e Lanterns non sono le uniche cose che vedremo dal DCU il prossimo anno, poiché il film horror Clayface, basato sull'omonimo supercriminale, sarà presentato in anteprima a settembre.