L'attore di Edward Kenway parla di un ritorno "surreale e profondamente commovente" per Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Matt Ryan, l'attore che interpretava l'assassino riluttante e aspirante pirata Edward Kenway in Assassin's Creed IV: Black Flag, torna per Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Con oltre un decennio tra l'uscita del gioco originale e il remake, Ryan ha rilasciato una dichiarazione su cosa significasse tornare al personaggio di Edward Kenway.

"Quando ho assunto per la prima volta il ruolo di Edward Kenway, non avrei mai immaginato il viaggio che lui, e tutti noi, stavamo per intraprendere in arrivo," Ha detto Ryan tramite un comunicato stampa di Ubisoft. Ha detto che tornare al personaggio è stato "surreale e profondamente commovente", poiché "Black Flag occupa un posto speciale nei cuori di molti, e giustamente."

Ryan ha chiaramente un legame con Kenway, come molti di noi che giocavamo come lui. "Edward è un personaggio ambiguo," scrive. "Non sei mai sicuro di quale direzione prenderà, e questa incertezza è ciò che lo rende così affascinante."

Se c'è stato un momento che ha colpito Ryan, è stato quando Edward porta Mary Read in braccio, poiché la scena rappresenta un "punto di svolta importante" per Edward, mostrando la sua umanità e vulnerabilità. "Da quel momento in poi, diventa una sorta di marea di svolta, il momento in cui Edward fa un vero passo avanti, avvicinandosi alla persona che potrebbe e vuole diventare."

Concludendo la sua lettera, Ryan parla di come il remake renda un servizio al gioco originale. "Questo remake onora quell'anima mentre arricchisce l'esperienza... Sono grato di far parte di questa avventura ancora una volta... Le tue voci, i tuoi ricordi e il legame con Edward lo hanno tenuto in vita, e ora è tornato."

Assassin's Creed: Black Flag Resynced uscirà per Xbox Series X/S, PS5 e PC il 9 luglio.

Ubisoft