L'attore di Hans Capon di Kingdom Come: Deliverance ha quasi smesso di recitare prima che Warhorse lo chiamasse per il sequel

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Kingdom Come: Deliverance e il suo seguito semplicemente non sarebbero gli stessi senza le interpretazioni di Tom McColl e Luke Dale, due attori inglesi che si immergono completamente nei ruoli degli uomini che vivono nella Boemia del XV secolo. Con entrambi i giochi Kingdom Come: Deliverance che hanno venduto milioni di copie, potresti pensare che i suoi attori siano pieni di opportunità. Ma, dopo il primo gioco, Luke Dale, l'attore di Hans Capon, ha quasi smesso del tutto di recitare.

"Dopo averci dato almeno quattro anni, ho detto al mio agente: "Guarda, mi prenderò un anno sabbatico per riflettere su questo. Semplicemente non sta funzionando. Devo trovare qualcos'altro da fare per guadagnare soldi. Se riesco a farlo, e sarà flessibile, allora tornerò a recitare. Non andrà da nessuna parte,'" ha detto Dale in un'intervista con Firezide Chat.

"Ho trovato un lavoro nelle vendite, e mentre lo facevo ho pensato: 'Mi piace abbastanza l'aspetto di marketing delle vendite.' Mi piaceva girare piccoli video. Non mi piaceva molto vendere al telefono, ma mi piaceva l'idea del marketing... Poi ho trovato un'altra azienda dove ho girato video e sono praticamente diventato videomaker per eventi per una grande azienda di eventi."

Dale ha poi spiegato di aver lavorato come videomaker per un anno, poi è andato in lockdown. A quel punto, Warhorse lo chiamò per parlare del ritorno per Kingdom Come: Deliverance II, e a quel punto lui si sentì che le stelle si allinearono per riprovare a recitare. Tuttavia, Dale non ha ancora ritenuto che il successo del gioco lo abbia riportato a recitare in modo significativo. Mentre bilancia il lavoro di regista e attore, ha scoperto che le opportunità per quest'ultimo sono esaurite, dicendo "l'industria in generale non se ne è mai davvero fregata."

Fortunatamente, Dale ha trovato la sua nicchia nello streaming, che dice stia funzionando "incredibilmente bene." Invece di affidarsi al lavoro di attore, ora si affida ai suoi stream per guadagno, ma è felice di farlo.