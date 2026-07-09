L'attore Peter Serafinowicz rivela come ha ottenuto il suo lavoro nel film Elden Ring e il ruolo sorprendente che ha avuto in quasi tutti i giochi Soulsborne

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Non sono per tutti, ma quando un gioco Souls cattura un fan, di solito lo conquista per tutta la vita. I mondi profondi e ricchi, il combattimento irritantemente difficile, la generale dipendenza di tutto ciò. L'attore Peter Serafinowicz si è ritrovato catturato dagli RPG di FromSoftware fin dal primo Dark Souls, al punto da scrivere alla casa editrice dietro il gioco per vedere se poteva partecipare.

In un estratto del podcast Russel Howard Five Brilliant Things, Serafinowicz ha detto di aver contattato la "società di software" dietro il gioco, quindi non siamo sicuri se abbia contattato Bandai Namco o FromSoftware stessa. Chiunque abbia parlato, però, ha funzionato, dato che è riuscito a ottenere un ruolo fondamentale in Dark Souls 2 e in tutti i giochi successivi (tranne Sekiro, a quanto pare).

Serafinowicz è l'attore che doppia tutti i suoni di morte dei personaggi maschili nei giochi Soulsborne. Quindi, se stai per lanciare il controller contro il muro dopo aver perso di nuovo contro Malenia, pensa a Brian Butterfield che ha subito tutte queste morti torturanti per te.

Serafinowicz ha anche un ruolo nel prossimo film Elden Ring, che ha composto grazie a un incontro casuale con il regista Alex Garland. Lo sceneggiatore e regista del film Elden Ring apparentemente era a conoscenza dell'amore di Serafinowicz per Dark Souls, ma prima che potessero chiacchierare ancora, Garland fu chiamato per un incontro. Al ricevimento, Serafinowicz lasciò un biglietto con il suo numero e riuscì a parlare ulteriormente per entrare nel ruolo.

Il film Elden Ring uscirà a marzo 2028.