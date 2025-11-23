L'attrice di Lady Dimitrescu vuole tornare nel ruolo del personaggio in futuro

HQ

Lady Dimitrescu in realtà non è una grande protagonista in Resident Evil Village, ma la gigantesca donna è riuscita a conquistare il cuore di molti giocatori quando è entrata per la prima volta e ci ha afferrati per la gola. Purtroppo, morì poi durante gli eventi di Resident Evil Village.

Tuttavia, questo potrebbe non significare che se n'è andata per sempre. Parlando con TheGamer, Maggie Robertson - l'attrice che ha interpretato Dimitrescu in Resident Evil Village - ha detto che sarebbe disponibile a tornare se dovesse entrare nei piani di Capcom.

"Vorrei tornare da lei? Ovviamente, la risposta sarà sempre sì," mi dice. "Ho idea di quali siano i piani di Capcom per lei? Assolutamente no. Sono solo un attore umile. Lo scoprirò quando lo sarai," disse.

Dimitrescu ha già fatto una sorta di ritorno, dato che puoi mettere la protagonista di Resident Evil Requiem, Grace Ashcroft, nel costume di Lady Dimitrescu se acquisti la Deluxe Edition del prossimo gioco. È chiaro che Capcom è a conoscenza della sua popolarità, quindi potrebbe essere in programma per un ritorno in futuro.