L'attrice di Silver Surfer risponde al contraccolpo dello "scambio di genere"

Alla rivelazione di Silver Surfer per The Fantastic Four: First Steps, le persone più fastidiose su Internet hanno avuto il loro "rilevatore svegliato" di nuovo spento, poiché credevano che non fosse altro che un'agenda di Hollywood che Silver Surfer fosse interpretato da una donna questa volta.

Parlando con la BBC alla premiere di The Fantastic Four: First Steps, Julia Garner - che interpreta Silver Surfer nel nuovo film - ha detto di aver in gran parte ignorato il discorso. "Farò ancora il mio lavoro", ha detto. "Inoltre, è Shalla-Bal, quindi è diverso".

Shalla-Bal è apparso per la prima volta nel 1968 ed è la controparte femminile del Silver Surfer maschile, Norrin Radd, che è stato portato in live action in Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. Molti fan sono soddisfatti dell'interpretazione di Garner di Silver Surfer.

"Ero semplicemente felice che le persone fossero in sintonia con esso, proprio come qualsiasi altro progetto". Ha detto Garner. "Sono grata di essere a questo ballo, di essere completamente onesta con te".

The Fantastic Four: First Steps debutterà il 25 luglio.