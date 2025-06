L'autore di The Witcher promette nuovi libri: "A differenza di George R. R. Martin, quando dico che scriverò qualcosa, lo farò"

HQ

Andrzej Sapkowski, autore diThe Witcher libri, ha recentemente confermato di avere in programma di scrivere altri romanzi della serie, secondo Redanian Intelligence, per la gioia di tutti i fan. Ha anche colto l'occasione per lanciare scherzosamente una frecciatina a George R.R. Martin, dicendo:

"E a differenza di George R. R. Martin, che, tra l'altro, conosco personalmente, quando dico che scriverò qualcosa, lo farò".

Tuttavia, Sapkowski ha spiegato che in realtà ha una certa simpatia per Martin, soprattutto perché la serie TV lo ha raggiunto e superato, il che può facilmente influenzare e distruggere l'immaginazione.

"E anche, senti, detto tra noi lo capisco perfettamente. Perché se qualcuno mi avesse fatto una bravata del genere, girando una serie basata sui miei libri, e poi andando avanti con quello che intendevo scrivere, mi sarei anche chiesto se avesse ancora senso scrivere. Se è già stato fatto, giusto? Non ha senso".

L'ultimo libro di Sapkowski, Crossroads of Ravens, è stato pubblicato nel novembre dello scorso anno in Polonia e parla di un giovane Geralt poco dopo il suo periodo alla Kaer Morhen. L'uscita internazionale è prevista per il 30 settembre di quest'anno.

