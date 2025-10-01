L'autore originale di The Witcher afferma che una parte fondamentale dei giochi di CD Projekt Red è "narrativamente scorretta"

HQ

A quanto pare, le scuole di Witcher non sono mai state pensate per esistere. Provate a dirlo a CD Projekt Red, che ha riversato questa tradizione nel mondo di The Witcher, evidenziando le differenze tra le scuole di cacciatori di mostri mutanti. Tuttavia, secondo l'autore originale Andrzej Sapkowski, l'idea delle Scuole di Witcher era qualcosa che non aveva mai avuto intenzione di creare.

"Una singola frase su una 'scuola del lupo' si è misteriosamente fatta strada ne L'ultimo desiderio", Sapkowski ha scritto in un AMA su Reddit (grazie, PC Gamer). "In seguito l'ho ritenuto indegno di sviluppo e narrativamente scorretto, persino dannoso per la trama. Pertanto, in seguito non ho mai più incluso o fatto riferimento a Grifondoro o Serpeverde di Witcher. Mai".

"Gli adattatori, in particolare i videogiocatori, si sono aggrappati all'idea con notevole tenacia e hanno meravigliosamente moltiplicato queste 'scuole di witcher'. Completamente inutile", ha scritto Sappowski.

Sapkowski ha continuato spiegando che, sebbene pensi che i giochi e le serie TV basati sulle sue opere vadano bene, l'originale sarà sempre la sua rappresentazione preferita di The Witcher. Questo è quello senza scuole, solo per essere chiari.