L'autore originale di The Witcher Andrezj Sapkowski non ha contribuito a The Witcher 4

Andrezj Sapkowski, il creatore originale di The Witcher, non ama i giochi tanto quanto la maggior parte dei fan di The Witcher. In passato si è espresso contro di loro e crede chiaramente che i suoi libri siano il modo migliore per raccontare una storia di The Witcher. Tuttavia, sembra che il rapporto tra l'autore e lo sviluppatore del gioco CD Projekt Red sia migliorato.

Parlando con GamesRadar a un evento per il suo nuovo libro, il prequel di The Witcher Crossroads of Ravens, Sapkowski ha rivelato di non aver contribuito in alcun modo a The Witcher 4. In effetti, ha commentato che gli sviluppatori di CD Projekt Red raramente gli chiedono consigli o informazioni sulla storia.

"È così raro", ha detto, quando gli è stato chiesto se CD Projekt Red lo abbia mai contattato per avere dettagli. "I contratti tra me e il personale del gioco sono eccellenti in questo momento. Speriamo che rimanga così".

Dimostra che CDPR è sicuro nel raccontare la storia di The Witcher che lo studio non ha bisogno di chiedere molto all'autore originale sul mondo. È anche probabile che si stia arrivando al punto in cui la linea temporale dei giochi si sta spostando oltre ciò che Sapkowski aveva immaginato per la sua storia. Dopotutto, i giochi sono più simili a fanfiction, che si svolgono dopo i libri originali, nonostante Sapkowski voglia che i loro momenti finali siano la fine ufficiale della storia.