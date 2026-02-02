Le azioni delle aziende di videogiochi crollano grazie al nuovo esperimento di IA di Google, il Project Genie

HQ

Mentre la corsa a trasformare ogni creazione artistica in un equivalente basato sull'IA dell'alternativa grigia e piena di schifezza di Krabby Patty di SpongeBob continua, stiamo iniziando a vedere conseguenze serie e reali dagli esperimenti basati sull'IA. Recentemente, sembra che Project Genie - l'esperimento di IA di Google che può creare ambienti tridimensionali limitati esplorabili come un gioco - abbia lasciato una notevole impressione su molti investitori aziendali.

In particolare, come rilevato da Wccftech, diverse grandi aziende di videogiochi hanno visto i prezzi delle loro azioni crollare a causa di un panico di vendita causato da Project Genie. Unity Technologies, il produttore del Unity Engine, ha registrato un calo del 18,8%. Take-Two Interactive ha perso ~10%, CD Projekt Red è sceso dell'8%, persino il titanico Roblox ha avuto un crollo, scendendo del 13%.

Capcom, Tencent e altre aziende che costituiscono alcuni dei più grandi creatori di videogiochi asiatici sono rimasti per lo più invariati, dimostrando che forse questo panico è più una tendenza occidentale. Sembra proprio che molti utenti Twitter/X abbiano bevuto il Kool-Aid che questa sia la fine degli sviluppatori di videogiochi tradizionali, ma ci sono almeno 30 post di sciocchezze piene di IA che mi dicono ogni giorno che Hollywood è morta per il mio algoritmo, quindi ci crederò quando lo vedrò.

Project Genie è attualmente un concetto in fase iniziale e, sebbene possa generare ambienti 3D solo dai prompt, dovremo vedere se riuscirà davvero a creare qualcosa che valga la pena giocare man mano che continua a crescere e svilupparsi.