Le bibite Fallout sono disponibili in alcuni negozi Costco per farti fare scorta per l'apocalisse nucleare

Se hai mai voluto provare una serie di bibite di Fallout, ora puoi farlo e non dovrai nemmeno andare avanti veloce fino a quando non vivremo tutti in bunker o in una terra desolata irradiata per farlo. Jones Soda ha rilasciato una nuova confezione da 12 di gusti di soda ispirati a Fallout, disponibili in negozi Costco selezionati.

Sfortunatamente per la maggior parte dei nostri lettori, questa confezione da 12, contenente quattro bottiglie di Sunset Sarsaparilla, Nuka-Cola Quantum e Nuka-Cola Grape, oltre a un apribottiglie Vault-Tec e una collezione di tappi, è disponibile solo negli Stati Uniti per ora. Anche se risiedi in America, potresti non vivere vicino a un Costco che vende questi articoli.

Sul sito web di Jones Soda, puoi vedere che la costa orientale degli Stati Uniti è rifornita di queste bibite nucleari, ma a meno che tu non ti trovi da qualche parte tra la Virginia e il Maine, potresti essere appena sfortunato. Se questa collaborazione si rivelerà abbastanza popolare, forse vedremo un lancio globale in tempo.

