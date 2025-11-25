Le ciambelle Mega Dimension dei DLC di Pokémon Legends: Z-A stanno diventando vere e proprie dolci

HQ

Il DLC Mega Dimension di Pokémon Legends: Z-A arriverà il mese prossimo, e porta ciambelle speciali da mangiare per darti una spinta mentre ti avventuri nella strana versione di Lumiose City dove si svolgono i nuovi contenuti. Le ciambelle non sono disponibili solo in gioco, perché presto saranno vere prelibatezze da mangiare al Pokémon Café di Tokyo.

Come ha notato VGC, The Pokémon Company sta portando veri ciambelli Mega Dimensions nella sua sezione Pikachu Sweets del Pokémon Café. In questa gamma di dolci ci sono le ciambelle Groudon e Kyogre, ma vengono ancora chiamate ciambelle rosse e blu, probabilmente per evitare spoiler nonostante i loro design mostrino chiaramente i Pokémon che rappresentano.

Questi nuovi articoli saranno disponibili dal 10 dicembre al caffè fino al 1° marzo 2026. Il lancio coincide con l'uscita di Mega Dimension, che offre ai giocatori più contenuti sotto forma di nuove aree da esplorare, Pokémon più potenti e Mega Evoluzioni extra.

