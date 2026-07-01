Le proteste sui prezzi sembrano cadere nel vuoto, dato che GTA VI Ultimate Edition è in cima al PlayStation Store in quasi tutte le regioni

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Non è passata nemmeno una settimana dal lancio dei preordini per il gioco più atteso della storia, Grand Theft Auto VI ha raggiunto la vetta del PlayStation Store praticamente in ogni paese e regione in cui il gioco è disponibile. Essere in cima alle classifiche del PlayStation Store significa sì, la gente sta comprando il gioco, e lo fa in grandi numeri.

Anche essendo un'esperienza solo digitale senza ancora un gameplay mostrato da Rockstar, Grand Theft Auto VI non solo fa spendere alle persone 80$ per un videogioco, ma come mostrano gli screenshot condivisi dall'utente ResetEra Red Kong XIX, sembra che la Ultimate Edition da $100 sia la scelta preferibile. Questo potrebbe essere leggermente distorto, dato che le classifiche del PlayStation Store sono influenzate dai ricavi rispetto alle copie ordinate, ma sembra che moltissime persone siano disposte a spendere volentieri il pagamento extra per più articoli digitali e negozi quando il gioco uscirà più avanti quest'anno.

Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Germania, Corea del Sud, Canada, Australia, Spagna, Italia, Francia e molti altri paesi hanno tutti Grand Theft Auto VI elencati in cima alle classifiche del PS Store, e non vediamo che questo cambi fino a magari l'uscita di Wolverine di Marvel o qualche altra grande esclusiva PlayStation. Anche così, sarà difficile togliere GTA VI dalla sua vetta, dato che mancano ancora alcuni mesi al lancio, in cui l'hype potrà aumentare e più copie in preordine potranno essere bloccate.