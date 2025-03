Le spade d'acciaio e d'argento di Geralt di Rivia potrebbero presto essere le tue

HQ

Le spade d'acciaio e d'argento che Geralt di Rivia usa in The Witcher 3: Wild Hunt vengono trasformate in vere e proprie spade che puoi possedere. I fabbri di Raven Forge hanno portato i disegni delle lame fuori dal gioco e nel nostro mondo.

"Sfoderare l'ultimo oggetto da collezione di The Witcher: spade d'acciaio e d'argento con licenza ufficiale e di altissima fattura ispirate alle iconiche lame brandite da Geralt di Rivia in persona, portate in vita dai maestri fabbri di Raven Forge", si legge in un post sulla pagina dei social media di The Witcher.

Dando un'occhiata al sito web, vediamo che le spade sono forgiate usando il metallo, motivo per cui probabilmente sembrano così autentiche. Ma sono forgiati con un bordo smussato, quindi non dovrai preoccuparti di uccidere accidentalmente qualcosa se ne porti uno a casa.

Come ci si aspetta da un oggetto che richiederebbe molto tempo per essere realizzato, queste spade di Witcher non costano poco. La spada d'argento e d'acciaio costa £ 269,99 ciascuna in questo momento, il che significa che spenderesti oltre £ 500 per averli in coppia. Per i fan di The Witcher che si sono guadagnati un sacco di Oren, quindi, questo potrebbe essere un prezzo degno da pagare.