Le specifiche del PC per Halo: Campaign Evolved sono state rivelate

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Manca circa un mese il lancio di Halo: Campaign Evolved su PC, PS5 e Xbox Series X/S, e in tal senso, Halo Studios ha ora condiviso le specifiche ufficiali del gioco per PC, rivelando cosa avrai bisogno per poter goderti la prima avventura refatta di Master Chief.

Per la maggior parte, sembra piuttosto accessibile soprattutto per chi vuole entrare con specifiche basse/minime (1080p @ 60fps), ma chi cerca un'esperienza visiva e tecnica più impressionante in High/Recommended o Ultra (4K @ 60fps, per entrambi), la domanda aumenta soprattutto nelle categorie CPU, GPU e RAM.

L'area mantenuta in generale è nel gioco che richiede Windows 10 o Windows 11 per essere giocata, oltre a un SSD con almeno 100 GB di spazio disponibile.

Halo Studios conferma inoltre che il gioco offrirà opzioni per framerate non limitato, upscaling DLSS/FSR/XeSS/TSR, oltre al supporto per le modalità di latenza Nvidia Reflex, Anti-Lag e XeLL.

Detto tutto questo, giocherai Halo: Campaign Evolved su PC o console il 28 luglio?