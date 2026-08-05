Le ultime statistiche di Baldur's Gate III rivelano che ci sono 9.122 giocatori che dovrebbero essere incarcerati

HQ

È quel periodo dell'anno in cui lo sviluppatore Larian Studios condivide una serie di statistiche sui giocatori su Baldur's Gate III, e sebbene molte informazioni siano impressionanti ma in parte attesi, ci sono alcuni dati che sono preoccupanti, per usare un eufemismo.

Le nuove informazioni rivelano che oltre mezzo miliardo di mod sono state scaricate per l'acclamato RPG, mentre 13.000 mod sono state pubblicate. A questo si aggiunge la conferma che Zevlor tende a essere l'PNG che muore di più, il Sangue di Lathander è stato usato oltre 670 milioni di volte, il Raschia-Feci è stato usato quattro volte in combattimento durante l'Atto 3, meno dell'1% dei giocatori è riuscito ad accumulare più di 180.000 monete d'oro durante una partita, e l'1% ha accumulato oltre 4.000 provviste da campo.

Ancora una volta, ci sono già alcune tendenze e informazioni sconcertanti su cui concentrarsi, ma peggiora... molto, molto peggio.

Larian ha rivelato che 114 veri folli hanno deciso di giocare Baldur's Gate III in formato 1:1, mentre altri 9.008 hanno pensato che il modo migliore per affrontare questo immenso RPG fosse in un formato 9:16 che riflette un TikTok. Sì, ci sono 9.122 persone là fuori che dovrebbero essere incarcerate...

Puoi vedere l'intera lista di nuove informazioni e statistiche nel thread qui sotto.