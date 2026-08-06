Le vendite nette di Nintendo sono in calo, ma i profitti sono aumentati nel suo ultimo rapporto finanziario

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A più di un anno dal lancio della Nintendo Switch 2, i dati finanziari di Nintendo sembrano mostrare risultati più forti nelle vendite di software rispetto all'hardware. Guardando in generale gli ultimi risultati finanziari dell'azienda, le vendite nette sono diminuite rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, ma in termini di profitti, Nintendo è in crescita di un margine piuttosto solido.

Le vendite nette sono scese da 572,3 miliardi di yen a 517,8 miliardi di yen, segnando una riduzione del 9,5%. L'utile operativo è aumentato di ben il 150% nello stesso trimestre, mentre l'utile ordinario è aumentato del 115%. Il totale dell'utile netto è aumentato del 53,5%.

Quando guardi più avanti nel documento, inizi a vedere come le vendite possano diminuire ma i profitti possano aumentare. Le vendite di hardware sia per Nintendo Switch che per Switch 2 sono diminuite di anno in questo trimestre. Le vendite di software sono aumentate, del 9,2% per il Nintendo Switch 2 e del 38,6% per la Switch originale. Tuttavia, questo non basta da solo per generare profitti.

Al contrario, sembra che il reddito legato alla proprietà intellettuale di Nintendo sia uno dei fattori chiave per generare profitti in questo trimestre. "Il reddito legato alla proprietà intellettuale è aumentato del 107,4% su base annua, raggiungendo i 34,8 miliardi di yen, in parte grazie alla crescita dei ricavi da film e video legati a The Super Mario Galaxy Movie", si legge nel documento. I rimborsi tariffari sono inoltre indicati in tutto il documento come un bel vantaggio per le finanze complessive di Nintendo.