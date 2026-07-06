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Halo: Campaign Evolved

L'edizione fisica di Halo: Campaign Evolved includerà un disco sia su Xbox che su PlayStation

It fa parte dello sforzo di Halo Studios per assicurarsi che i fan abbiano qualcosa di "tangibile" da aggiungere alla loro collezione.

Halo: Campaign Evolved (PC) Steam Account - GLOBAL

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In mezzo alla continua mania riguardo al possesso di supporti fisici nel settore dei videogiochi, dopo che Sony ha annunciato l'intenzione di smettere di produrre dischi per i nuovi giochi PlayStation a partire da gennaio 2028, i fan hanno chiesto e interrogato sullo stato di molti giochi in arrivo e se l'edizione fisica di questi giochi includa un vero disco o se saranno semplicemente un codice in una scatola.

A tal fine, con il lancio previsto il 28 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, Halo Studios è stato ora coinvolto nella discussione, dove in un nuovo post FAQ su Halo Waypoint, lo sviluppatore ha confermato lo stato dell'edizione fisica di Halo: Campaign Evolved.

"Sì! Acquistare la versione XBOX o PlayStation di Halo: Campaign Evolved presso il tuo rivenditore locale ti farà ottenere la custodia e il disco fisici del gioco, così da avere oggetti tangibili da aggiungere alla tua collezione."

Ecco quindi collezionisti, l'edizione fisica di Halo: Campaign Evolved offrirà il bonus "tangibile" di un disco vero e proprio. Questo ti incoraggia a comprare una copia cartacea o prenderai un'edizione digitale o giocherai tramite Game Pass?

Halo: Campaign Evolved

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