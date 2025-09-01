Left 4 Dead Il creatore anticipa il nuovo sparatutto cooperativo

HQ

Mike Booth, creatore di Left 4 Dead, sta lavorando a un nuovo gioco che sembra essere fortemente ispirato dai suoi successi passati. Booth ha annunciato un nuovo sparatutto cooperativo per quattro giocatori che è alla ricerca di giocatori che partecipino a playtest limitati.

Parlando su Reddit, Booth non ci ha dato un nome per questo nuovo gioco, né immagini per riconoscerlo, ma ne ha cantato le lodi in altri modi. "Se ti è piaciuto il lavoro di squadra, la tensione e la rigiocabilità dei miei giochi passati, probabilmente troverai interessante questo. Espande la formula cooperativa in modi che volevo esplorare da molto tempo", ha scritto Booth.

"Siamo ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma stiamo aprendo i playtest a un numero limitato di giocatori. Se sei interessato a unirti a noi in questa prossima avventura e ad aiutarci a plasmare il gioco fin dall'inizio, ci piacerebbe averti coinvolto", ha continuato.

Lo spazio degli sparatutto cooperativi ha fatto molta strada da Left 4 Dead e altri grandi nomi sono arrivati per colmare il vuoto che si è lasciato alle spalle. Tuttavia, se questo nuovo gioco è visto come un successore spirituale di Left 4 Dead, attirerà sicuramente molta attenzione da parte dei fan.