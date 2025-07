Legacy of the Forge: la nuova espansione Kingdom Come II scava nel passato di Henry

HQ

Altre avventure ti aspettano nell'acclamato Kingdom Come: Deliverance II di Warhorse Studios. Il responsabile delle pubbliche relazioni dello studio ha annunciato ufficialmente la prossima espansione, Legacy of the Forge, che si concentrerà sulle origini di Henry e, ovviamente, offrirà un sistema di fabbro più profondo e raffinato.

Maggiori dettagli saranno svelati durante la Gamescom di agosto e le speculazioni su un possibile lancio si stanno già scaldando poco dopo l'evento. Le aspettative sono comprensibilmente alle stelle dopo l'uscita di Brushes With Death all'inizio di quest'anno e i fan sono in trepidante attesa di vedere cosa c'è in serbo per il futuro.

Sei entusiasta della nuova espansione?