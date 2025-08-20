Legacy of the Forge porta un'ampia personalizzazione domestica in Kingdom Come II

HQ

Durante l'Opening Night Live della Gamescom, Warhorse Studios e Deep Silver hanno presentato la tanto attesa espansione di Kingdom Come: Deliverance II - Legacy of the Forge. I giocatori continueranno il viaggio di Henry a Kuttenberg, dove prende il controllo e ricostruisce la leggendaria fucina del suo defunto padre, con l'obiettivo di scalare i ranghi della gilda dei fabbri locale.

L'espansione introduce un mix di nuove attività quotidiane che generano reddito, denaro che può essere investito in una profonda funzione di costruzione di case. Warhorse promette oltre 136 milioni di modi per personalizzare la nuova casa di Henry: la fucina, gli alloggi privati e le aree circostanti possono essere personalizzati nei minimi dettagli. Al di là dell'aspetto, la scelta del design sembra anche avere un impatto sul gameplay a un livello più profondo, aggiungendo conseguenze significative piuttosto che solo un tocco estetico.

L'espansione verrà lanciata il 9 settembre per PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5. I possessori dell'Expansion Pass o della Gold Edition riceveranno il DLC senza costi aggiuntivi. Con questo livello di libertà di costruzione quasi simile a quello dei Sims, Legacy of the Forge aggiunge una nuova dinamica al gioco di ruolo medievale, fondendo il realismo grintoso con l'espressione creativa, rendendo la costruzione di case avvincente quasi quanto il combattimento stesso.

