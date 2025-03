Lego ci riporta nella parte più accogliente della Terra di Mezzo con il nuovo set The Shire

Lego ha preso molto, molto sul serio la sua collaborazione con Middle-earth, debuttando con set che sono tipicamente enormi, complessi e mega costosi. Che si tratti dello splendido Gran Burrone o dell'imponente (e impilabile) Barad-dûr, ora questa gamma si sta espandendo ulteriormente portandoci nella parte più bella della terra fantastica.

Questa volta sono Hobbiton e The Shire che vengono murati, con questo nuovo set che è un kit da 2.017 pezzi che cerca specificamente di catturare gli eventi dell'undicesimo compleanno di Bilbo Baggins. Il set contiene un Bag End costruibile e una collezione di altri riferimenti interessanti, come il drago dei fuochi d'artificio, e anche un sacco di minifigure, che si tratti di Bilbo, Frodo, Samwise Gamgee, Mrs. Proudfoot, Farmer Proudfoot, Merry, Pippin, Rosie Cotton e Gandalf the Grey.

Parlando del set, Sean Astin, noto per la sua interpretazione di Samwise, ha dichiarato: "Non tutti coloro che vagano sono perduti... soprattutto quando si viaggia attraverso i sorprendenti dettagli della Contea realizzati con i mattoncini Lego! Dalla più piccola tana hobbit ai più grandi fuochi d'artificio, la costruzione di questo set ha riportato alla mente tanti bei ricordi della Terra di Mezzo. Ora i fan possono viaggiare lì da soli e costruire le proprie avventure".

Il set prevede di debuttare per Insiders dal 2 aprile, prima di diventare disponibile al pubblico l'8 aprile, e sarà venduto al dettaglio per £ 229,99 / € 269,99. Assicurati di ricevere un ordine in anticipo, poiché fino a esaurimento scorte, questo set includerà anche un extra aggiuntivo di un regalo mini-build di Smeagol e Deagol.

