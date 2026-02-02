Lego e Crocs collaborano per creare calzature divertenti (e molto rettangolari)

HQ

Crocs non sono estranei alle partnership, poiché nel corso degli anni il produttore di calzature si è unito a diversi marchi famosi per opzioni a tema. Ora, l'ultimo è un accordo con Lego, tutto per offrire un'opzione di scarpe molto rettangolari, esattamente come ci si aspetta e anche molto, molto divertente.

Dando il via a quella che dovrebbe essere una partnership pluriennale (potremmo avere un set costruibile Lego Crocs ?), i fan potranno presto procurarsi qualche Clogs indossabile a forma di mattone Lego. Sono considerate scarpe oversize con quattro tacche sporgenti, e si suppone che ci sia spazio per accessori Jibbitz per personalizzare ulteriormente ogni scarpa.

Anche se non possiamo parlare molto della funzionalità di un paio di scarpe così comiche, sappiamo che non sono esattamente economiche, perché al lancio il 16 febbraio ti costeranno fino a £199.99/€199,99. Secondo la gamma Jibbitz prevista, tutto quello che dobbiamo aggiungere è che questi saranno lanciati più avanti nel 2026 e comprenderanno la "più grande collezione di charm Jibbitz unici di Crocs".

Indosseresti questi Crocs in giro?

