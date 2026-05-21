Lego e Nintendo stanno preparando una collaborazione con Donkey Kong

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Lego e Nintendo sono state una partnership insolitamente vantaggiosa per entrambe le aziende, con diversi set incredibilmente popolari tra i bambini, i principianti appassionati di Lego e i professionisti più incarnati. E non hanno ancora finito. Al contrario, sembra che ci siano altri prodotti in arrivo, con Donkey Kong come prossimo in lista.

Attraverso l'app Nintendo Today, le due aziende mostrano un logo di Donkey Kong completo di barili di Lego rotolanti. Questo porta a sospettare che sia una build più classica, dato che è stato proprio lanciando barili contro Jumpman (oggi meglio conosciuto come Mario) che Donkey Kong ha fatto la sua svolta. In passato si vociferava che Lego e Nintendo stessero lavorando a un arcade Lego basato su Donkey Kong, e questo sarebbe sicuramente adatto al caso.

Allo stesso tempo, potrebbe essere qualcosa di completamente diverso, come un set da gioco per bambini, un diorama o qualcos'altro. Ma ora che hanno confermato che qualcosa è in corso, probabilmente non passerà molto tempo prima che scopriamo di più. Dai un'occhiata al video nel post di Bluesky qui sotto.