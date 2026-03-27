Lego svela un nuovo set Helicarrier dello S.H.I.E.L.D. (TECNICAMENTE SIMILE)

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Quando il mondo fu travolto dalla febbre dell'Universo Cinematografico Marvel negli anni 2010, non passò molto tempo prima che Lego e Disney collaborassero e trasformassero l'iconico Helicarrier dello S.H.I.E.L.D. in un set, e per di più piuttosto grande. Il set originale del 2015 era composto da poco meno di 3.000 unità e vantava un prezzo che lo rendeva più un oggetto da collezione che un giocattolo per bambini. Quel set non è stato facilmente acquisibile da tempo, ma senza dubbio perché Lego e Disney stanno lavorando a un'edizione aggiornata.

È stato rivelato un nuovo set di Helicarrier dello S.H.I.E.L.D., che si tratta di un modello tecnicamente molto simile, con un aspetto e una struttura finale che lo posizionano più come un pezzo da esposizione che come un set di giocattoli. In pratica, ha colori più smorzati, dettagli più complessi a scapito delle funzionalità di gioco, ed è costruito su un supporto che dovrebbe rendere più semplice l'esposizione del set.

Il team di Brick Fanatics ha già completato un confronto diretto tra i set 2015 e quello 2026 e le informazioni rivelano che il nuovo set costa circa £60 in meno (con i dati di inflazione modificato), ha circa 100 pezzi in più ed è leggermente più alto ma un po' più basso. Per riferimento, il nuovo set si estende su 3.057 pezzi, è alto 30 centimetri e lungo 68 centimetri, con un prezzo che è di £329,99/€369,99.

Per quanto riguarda ciò che offre questo nuovo coset, ci viene detto che si basa sull'Helicarrier del film The Avengers del 2012, ha un interno dettagliato, un Quinjet che 'fluttua' nell'aria, un supporto completamente rotabile e sei minifigure che includono Captain America, Hawkeye, Nick Fury, Maria Hill, Phil Coulson e persino il Soldato d'Inverno (per qualche motivo...).

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Il set è attualmente pre-ordinato e sarà lanciato integralmente il 1° giugno.

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