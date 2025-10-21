Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

L'EuroLeague permetterà ai club israeliani di tornare nelle loro sedi di casa, "accogliendo il recente piano di pace con ottimismo e speranza"

Maccabi e Hapoel Tel Aviv giocano in campo neutro dall'ottobre 2023

HQ

EuroLeague ha confermato che i club di basket israeliani partecipanti alla competizione potranno giocare le loro partite casalinghe in Israele a partire da dicembre 2025, per la prima volta dall'ottobre 2023. A seguito del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, anche se ancora fragile, la competizione è tornata alla normalità, anche se "Euroleague Basketball continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi, rimanendo in stretto contatto con le autorità locali e straniere, le squadre in visita e tutte le organizzazioni competenti per garantire che la sicurezza e il benessere di tutti i soggetti coinvolti rimangano la priorità assoluta."

Dopo l'inizio della guerra, i club israeliani giocarono le loro partite casalinghe in sedi neutrali sia in EuroLeague che in EuroCup di secondo livello, come la Serbia. Dopo il trattato di pace firmato questo mese, i club israeliani hanno chiesto di tornare a giocare le loro partite casalinghe in Israele. Si tratta di Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv in EuroLeague e Hapoel Bank Yahav Jerusalem in EuroCup.

"Euroleague Basketball e i suoi club partecipanti accolgono il recente piano di pace con ottimismo e speranza. L'organizzazione riafferma la sua convinzione nel potere del basket di unire persone e comunità e il suo impegno a contribuire alla pace attraverso i valori condivisi dello sport, del rispetto e dell'unità", ha dichiarato EuroLeague.

È probabile che questi club trovino ancora una forte opposizione quando giocano all'estero, come è successo questa settimana con il marchio di calcio del Maccabi Tel Aviv in Europa League.

L'EuroLeague permetterà ai club israeliani di tornare nelle loro sedi di casa, "accogliendo il recente piano di pace con ottimismo e speranza"
kcube - kaan baytur / Shutterstock

This post is tagged as:

SportpallacanestroEurolega


Caricamento del prossimo contenuto