L'EuroLeague permetterà ai club israeliani di tornare nelle loro sedi di casa, "accogliendo il recente piano di pace con ottimismo e speranza"

EuroLeague ha confermato che i club di basket israeliani partecipanti alla competizione potranno giocare le loro partite casalinghe in Israele a partire da dicembre 2025, per la prima volta dall'ottobre 2023. A seguito del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, anche se ancora fragile, la competizione è tornata alla normalità, anche se "Euroleague Basketball continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi, rimanendo in stretto contatto con le autorità locali e straniere, le squadre in visita e tutte le organizzazioni competenti per garantire che la sicurezza e il benessere di tutti i soggetti coinvolti rimangano la priorità assoluta."

Dopo l'inizio della guerra, i club israeliani giocarono le loro partite casalinghe in sedi neutrali sia in EuroLeague che in EuroCup di secondo livello, come la Serbia. Dopo il trattato di pace firmato questo mese, i club israeliani hanno chiesto di tornare a giocare le loro partite casalinghe in Israele. Si tratta di Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv in EuroLeague e Hapoel Bank Yahav Jerusalem in EuroCup.

"Euroleague Basketball e i suoi club partecipanti accolgono il recente piano di pace con ottimismo e speranza. L'organizzazione riafferma la sua convinzione nel potere del basket di unire persone e comunità e il suo impegno a contribuire alla pace attraverso i valori condivisi dello sport, del rispetto e dell'unità", ha dichiarato EuroLeague.

È probabile che questi club trovino ancora una forte opposizione quando giocano all'estero, come è successo questa settimana con il marchio di calcio del Maccabi Tel Aviv in Europa League.