Il Maccabi Tel Aviv rifiuta qualsiasi biglietto per la partita dell'Aston Villa nel Regno Unito "grazie alle dure lezioni apprese"

HQ

La squadra di calcio Maccabi Tel Aviv ha rilasciato una dichiarazione in cui rifiuta qualsiasi biglietto per i propri tifosi per la prossima partita di Europa League contro l'Aston Villa a Birmingham questo giovedì. "Il benessere e la sicurezza dei nostri tifosi sono fondamentali e dalle dure lezioni apprese, abbiamo preso la decisione di rifiutare qualsiasi assegnazione offerta per conto dei tifosi in trasferta", ha dichiarato il club.

Inizialmente, il club inglese ha preso la decisione di vietare l'ingresso degli ospiti nel proprio stadio, per evitare scontri violenti, seguendo le raccomandazioni del gruppo consultivo per la sicurezza locale. Questa decisione è stata criticata dal primo ministro britannico Keir Starmer, che l'ha descritta come una decisione sbagliata, affermando che "non tollereremo l'antisemitismo nelle nostre strade".

Ci sono state discussioni sulla possibilità di revocare quella decisione, ma prima che ciò accadesse, il Maccabi Tel Aviv ha deciso di declinare qualsiasi invito. Il club israeliano ha riconosciuto l'impegno del governo e della polizia del Regno Unito e ha detto di essere grato per i messaggi di sostegno in tutta la comunità calcistica e nella società.

"La nostra rosa della prima squadra è composta da giocatori musulmani, cristiani ed ebrei e anche la nostra base di tifosi supera le divisioni etniche e religiose. Abbiamo anche lavorato instancabilmente per sradicare il razzismo tra gli elementi più estremi della nostra base di tifosi", ha dichiarato il club. "E' chiaro che vari gruppi radicati cercano di diffamare la base di tifosi del Maccabi Tel Aviv, la maggior parte dei quali non ha nulla a che fare con il razzismo o il teppismo di alcun tipo, e stanno sfruttando incidenti isolati per i propri fini sociali e politici."

Il club fa riferimento a quella che definisce un'immagine falsa e distorta di tifosi violenti, nonché all'intervento di "figure divisive con opinioni ripugnanti che non hanno posto nel calcio" che non rappresentano il club.

"Come risultato delle menzogne piene di odio, si è creata un'atmosfera tossica che mette in dubbio la sicurezza dei nostri tifosi che desiderano partecipare", ha detto il Maccabi Tel Aviv, e ha concluso la dichiarazione dicendo che sperano che le circostanze cambino in modo da poter giocare a Birmingham nel prossimo futuro.