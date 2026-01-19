L'ex capo del franchise di Assassin's Creed fa causa a Ubisoft per 1,3 milioni di dollari

HQ

Alla fine dello scorso anno, abbiamo notato che l'ex capo del franchise di Assassin's Creed, Marc-Alexis Côté, aveva lasciato Ubisoft. Secondo lo stesso Côté, questa non è stata una decisione reciproca, e se serve ulteriore prova, non sta facendo causa al suo ex datore di lavoro per 1,3 milioni di dollari canadensi (poco meno di un milione di dollari in dollari).

Come riportato da Radio-Canada e rilevato da PC Gamer, la causa di Côté include due anni di stipendio oltre a una somma consistente per danni morali. Si ritiene che l'"influenza di Côté sarebbe crollata" se avesse accettato la posizione proposta presso Vantage Studios, la nuova società che gestirà tutte le principali franchise di Ubisoft in futuro.

Côté ha considerato il ruolo a Vantage, che lo avrebbe visto come capo produzione, rispondendo al responsabile della franchigia, una retrocessione, il che ritiene a un licenziamento costruttivo. In sostanza, è in quel momento che le condizioni di lavoro diventano così gravi che un dipendente ha poca scelta se non dimettersi.

Côté spera anche che il tribunale possa revocare la clausola di non concorrenza, che gli permetterebbe di essere assunto da altre aziende del settore del gioco. Non ha ancora commentato il caso, e la sua avvocatessa Catherine Asselin Jobin ha detto quanto segue solo via email: "Il signor Côté spera in una risoluzione negoziata, rapida e soddisfacente della situazione."