L'ex sviluppatore di GTA VI e RDR2 spiega la "stanchezza da open world"

I giocatori si stanno stancando delle vaste esperienze open-world? L'ex progettista di giochi di Grand Theft Auto VI e Red Dead Redemption 2 Cameron Williams sembra pensarla così. Dopo anni in cui i giocatori hanno affrontato mappe intimidatorie ed eccessivamente grandi, crede che molti di noi si stiano stancando.

In un panel alla GDC di recente (grazie, PCGamer), Williams ha affrontato il tema della "stanchezza da open world", spiegando come gli sviluppatori possono combatterla. "I giocatori non esplorano, giusto? Che sia perché hai un gioco super orientato all'azione o perché semplicemente non sono costretti. Oppure, [il tuo gioco ha] un enorme investimento di tempo ed è difficile per i giocatori prendere e smettere, il che è una sfida crescente, specialmente con il tipo di ecosistema in evoluzione di giochi free-to-play e live service che stanno mangiando il tempo e l'attenzione di tutti", ha detto.

"Vogliamo evitare di creare uno spazio di possibilità così grande che i giocatori semplicemente non sappiano cosa scegliere", Ha detto Williams, consigliando gli sviluppatori su come evitare di spaventare i giocatori con il loro mondo. "Qualsiasi sviluppatore di FPS lo sa. Chiedere ai tuoi giocatori di guardare in alto e poi guardare a 45 gradi a sinistra è, tipo, un compito impossibile, giusto?"

Williams ha usato l'esempio della pesca in Red Dead Redemption 2 su come introdurre attività secondarie a un giocatore, poiché imparerai a pescare attraverso una missione con altri personaggi principali e ricorderai i loro suggerimenti e trucchi nelle uscite future. Ma, anche con tattiche come queste, non si può accontentare tutti, e Williams sottolinea che ci saranno sempre "beeliner" o giocatori che vogliono solo il contenuto principale.