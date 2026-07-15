Lo stesso vale per Pikachu e Snorlax che diventano gioielli di lusso quando Pokémon compie 30 anni

HQ

I gioielli ispirati al mondo dei videogiochi non sono una novità. Al contrario, sembra che stia diventando sempre più comune trovare sia collane che anelli anche nei negozi ufficiali online. La maggior parte delle volte, questi sono oggetti meno esclusivi, ma ci sono, ovviamente, eccezioni, e ora abbiamo un esempio di questo da U-Treasure.

Insieme a Nintendo e Game Freak, hanno creato una varietà di collane giusto in tempo per il 30° anniversario della serie Pokémon, e questi sono pezzi di alta gamma. Tutte le collane sono disponibili in oro 18 carati o placcato in oro, ma ottieni ciò che paghi, e se vuoi Snorlax in oro 18 carati, ti costerà ¥990.000 (circa £4.600 / €5.350), anche se ci sono anche opzioni leggermente più accessibili con Ditto e Pikachu, tra gli altri.

Tutte le collane sono accompagnate da un ciondolo con il logo del 30° anniversario stampato sul retro e saranno spedite a gennaio 2027. Se vuoi fare un po' di sguardo alle vetrine, vai qui a dare un'occhiata alla selezione.