Lo sviluppatore di CD Projekt Red spiega la missione più oscura di Cyberpunk 2077

Il mondo di Cyberpunk 2077 è piuttosto oscuro per cominciare. Le corporazioni comandano, le persone scambiano le loro parti del corpo con impianti cibernetici, quegli impianti li fanno impazzire. Ma forse il momento più buio del gioco arriva nella serie di missioni The Sinnerman.

Una scelta nella serie di missioni ti consente di crocifiggere un criminale, portando a un filmato molto grafico. Parlando con GamesRadar, Philipp Weber, senior quest designer di CD Projekt Red, ha parlato del motivo per cui il team ha mantenuto la pesantezza della ricerca nel gioco.

"Facciamo cose pesanti se abbiamo qualcosa di significativo da dire, e poi abbiamo anche il coraggio di andarci... Quella ricerca in Cyberpunk aveva anche persone in studio che avevano problemi con essa".

"Direi che se non si discute mai di questo, probabilmente non si sta facendo arte, se non c'è mai la domanda 'forse dobbiamo davvero essere coraggiosi, immergerci più a fondo'. Forse c'è qualcosa che potrebbe anche toccare le persone nel modo sbagliato", ha continuato Weber. "Siamo pronti a farlo? E penso, sai, queste sono discussioni che abbiamo ancora oggi, ma penso che sia importante averle, perché altrimenti non sei mai in grado di fare una cosa del genere".

Cosa ne pensi della missione The Sinnerman?