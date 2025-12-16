Lo sviluppatore di Kingdome Come: Deliverance II affronta il possibile lancio di Switch 2

HQ

Anche se potrebbe aver perso qualche premio chiave ai Game Awards, Kingdom Come: Deliverance II rimane per molti uno dei migliori giochi dell'anno. I possessori di Nintendo Switch 2 non hanno ancora avuto la possibilità di avventurarsi in Bohemia nel sequel, ma a DevGAMM abbiamo chiesto al direttore cinematografico del gioco se potevamo vedere presto l'arrivo di KCD II su una nuova piattaforma.

"È una domanda complicata. Credo che abbiamo già spedito il primo su Switch, e l'accoglienza è stata buona," ha detto Petr Pakar nella nostra recente intervista, quando gli è stato chiesto come saranno le sue cutscene su Nintendo Switch 2. "Posso solo immaginare che saranno buoni anche loro. Voglio dire, penso che siano davvero molto ben ottimizzati."

Quindi, non è una negazione del lancio del gioco su una nuova piattaforma. Pakar non si è soffermato a lungo sull'uscita per Nintendo Switch 2 di Kingdom Come: Deliverance II, ma non sembra affatto un concetto ridicolo. Per maggiori informazioni su Kingdom Come: Deliverance II, le sue cutscene e altro ancora, dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto: