Lo sviluppatore di Subnautica ingaggia il CEO dello studio The Callisto Protocol come nuovo capo

HQ

C'è un piccolo cambiamento di gestione nella famiglia di sviluppatori Krafton poiché il CEO di Striking Distance, creatori di The Callisto Protocol, sta lasciando lo studio per passare invece a Subnautica creator Unknown Worlds per diventare il suo nuovo capo.

Come accennato in un comunicato stampa, Steve Papoutsis sta passando da una società di proprietà di Krafton per aiutare a vedere Unknown Worlds oltre la linea nel suo sforzo di fornire Subnautica 2. Ricoprirà il ruolo di CEO, dove prenderà il posto di Ted Gill, Charlie Cleveland e Max McGuire, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di leader dello studio.

Per quanto riguarda ciò che il futuro riserva ai co-fondatori e creatori originali dell'avventura subacquea, Krafton spiega:

"Mentre Krafton ha cercato di mantenere i co-fondatori di Unknown Worlds e i creatori originali della serie Subnautica coinvolti nello sviluppo del gioco, l'azienda augura loro ogni bene per i loro prossimi sforzi".

Non è chiaro cosa significhi per Striking Distance, ma Krafton il grande capo CH Kim ha commentato il cambio di leadership con quanto segue:

"Non c'è niente di più importante dell'esperienza del giocatore. Data l'attesa intorno a Subnautica 2, dobbiamo ai nostri giocatori niente di meno che il miglior gioco possibile, il prima possibile. Siamo entusiasti che Steve si unisca a noi nel nostro impegno condiviso in KRAFTON e Unknown Worlds per offrireSubnautica 2 un capitolo più completo e soddisfacente della serie, che sia davvero all'altezza delle aspettative dei giocatori".