Logan Paul prende di mira One Piece fan che sono "arrabbiati" per il suo recente acquisto di manga da 550.000 dollari

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Logan Paul ha ricevuto critiche da parte del manga e in particolare di fan One Piece ultimamente, tutto dopo aver speso 550.000 dollari per acquistare una serie di copie originali e gradate del manga e edizioni simili per Dragon Ball.

Dopo aver annunciato l'acquisto sui suoi social, l'influencer ha ricevuto forti critiche dai fan delle rispettive serie, cosa su cui Paul ha commentato attivamente durante un'apparizione nel suo podcast co-condotto da Mike Majlak.

Secondo Dexerto: "Scherzi a parte, per me è pazzesco.... ecco perché mi sto divertendo," rispose Paul. "Per favore, non prenderla sul personale, One Piece community. In realtà mi piacciate, e Dio vi benedica. Ma se ti arrabbia che ho comprato un paio di manga, non so quanto dovrei preoccuparmi di questo.

"Mi sembra assurdo. Non siete i guardiani di un hobby creato per essere letto, guardato, apprezzato, collezionato, ispirato. Sono un collezionista, e sono anche una persona autonoma che può guardare il live action, guardare l'anime e partecipare ai commenti online. Ho diritto a fare tutte queste cose."

Qual è la tua posizione sull'hobby di Paul di collezionare progetti di intrattenimento di valore?